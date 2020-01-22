Мбаппе: Мне поздно делать карьеру, как у Месси

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что хотел бы стать как Криштиану Роналду.

"Больше всех меня вдохновляет Мессии, который выиграл всё, выступая за „Барселону“. Но мне уже поздно делать карьеру, как у Месси, иначе мне бы пришлось остаться в „Монако“. Но, не умаляя заслуг Месси, теперь я должен вдохновляться карьерой Криштиану Роналду", — приводит слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.