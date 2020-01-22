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Мбаппе: Мне поздно делать карьеру, как у Месси

Франция
(1 голосов)

Француз хочет стать, как Роналду

Мбаппе: Мне поздно делать карьеру, как у Месси
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Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что хотел бы стать как Криштиану Роналду.

"Больше всех меня вдохновляет Мессии, который выиграл всё, выступая за „Барселону“. Но мне уже поздно делать карьеру, как у Месси, иначе мне бы пришлось остаться в „Монако“. Но, не умаляя заслуг Месси, теперь я должен вдохновляться карьерой Криштиану Роналду", — приводит слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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mafan (Рівне)
22.01.2020 в 18:12
І от - підлизав, малюк, обом)) Якщо Мессі, так це заслужено, а якщо до Роналду - ох, бандит, легкоатлет у футболі. Безголовий щодо пасу та тактики - просто якийсь там усейн болд чи Гелалія Йоганнес
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-2
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Инспектор ( )
22.01.2020 в 18:41
Фу
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
22.01.2020 в 19:14
Что тебе не нравиться? Он никого не оскорбил, пусть говорит что хочет, заслужил.
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