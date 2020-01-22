ПСЖ огласил цену на Курзаву

Лейвин Курзава может уже собирать чемоданы. По данным СМИ, его уход из "ПСЖ" - всего лишь вопрос времени.

Стала даже известна цена, которую должны будут уплатить потенциальные покупатели. The Telegraph сообщает, что парижани хотят получить от 5 до 10 миллионов евро.

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Сейчас в его трансфере заинтересован "Арсенал", у которого большие проблемы на левом фланге. Отметим, что контракт француза с клубом расчитан до лета 2020 года.

Всего в текущем сезоне Курзава провел 11 матчей, проиграв конкуренцию Бернату.