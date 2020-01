Мбаппе попытался повторить "Руку Бога" Марадоны, а Неймар отдал эффектный пас… пятой точкой

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил "горчичник" за игру рукой. В полуфинальном матче Кубка французской лиги, в котором "ПСЖ" разгромил "Реймс" (3:0), 21-летний француз пытался повторить знаменитый трюк Марадоны.

После столкновения с голкипером, Мбаппе упал на газон и отправил мяч в сетку ворот рукой, но судья зафиксировал нарушение и показал Килиану желтую карточку. На 51-й минуте ¼ финала ЧМ-1986 в Мексике, Марадона забил гол рукой в ворота англичан. В конечном итоге, Аргентина стала обладателем Кубка мира.

В рамках встречи произошел еще один забавный эпизод: Криштиану Роналду любит пасовать плечом, но Неймар, видимо, задает новые тренды – просто взгляните, как бразилец отдал передачу партнеру с помощью пятой точки. В финале парижане сыграют с "Лионом".

From Mbappe scoring with his hand to Neymar becoming a dance-hall Queen on the pitch, what’re they teaching the players in Paris? ????????#ReimsPSG pic.twitter.com/ThslaimsUw