Курзава не перейдет в Арсенал - ПСЖ договорился с другим клубом об обмене защитниками

Лейвин Курзава, как и раньше, очень близок к тому, чтобы сменить команду. Однако речь идет не о лондонском "Арсенале".

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Как сообщает французский источник L’Equipe, а также Sky Sport Italia, "ПСЖ" договорился с "Ювентусом" об обмене защитниками. Курзава в ближайшее время отправится в Турин.

А вот в столицу Франции приедет Маттиа де Шильо. Данный трансфер лоббировал Леонардо, который давно хотел подписать итальянца. Соглашение между сторонами практически полностью заключено.

Ранее "Ювентус" также планировал подписать другого защитника "ПСЖ".