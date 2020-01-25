Ди Мария: Надеюсь, что ПСЖ станет моим последним клубом в Европе

Атакующий полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мыслями насчет своего будущего.

"Прямо сейчас нет никаких переговоров о новом контракте. Мое соглашение рассчитано еще на полтора года, и я не беспокоюсь.

Я с первого дня говорил: надеюсь, что "ПСЖ" станет моим последним клубом в Европе, а затем я вернусь в Аргентину", – сказал Ди Мария.