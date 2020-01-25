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Ди Мария: Надеюсь, что ПСЖ станет моим последним клубом в Европе

Франция
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Аргентинец прокомментировал свое будущее

Ди Мария: Надеюсь, что ПСЖ станет моим последним клубом в Европе
Новина українською

Атакующий полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мыслями насчет своего будущего.

"Прямо сейчас нет никаких переговоров о новом контракте. Мое соглашение рассчитано еще на полтора года, и я не беспокоюсь.

Я с первого дня говорил: надеюсь, что "ПСЖ" станет моим последним клубом в Европе, а затем я вернусь в Аргентину", – сказал Ди Мария.

В текущей кампании 31-летний аргентинец принял участие в 19 матчах в Лиге 1, в которых отметился 6 забитыми мячами и сделал 8 ассистов.

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В статье: Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com
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