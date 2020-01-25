Томас Тухель: Кавани и Курзава не сыграют с Лиллем. Им надо остаться дома и подумать

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет ситуации вокруг Левена Курзава и Эдинсона Кавани.

"Ясности пока нет, поэтому Курзава не будет присутствовать в составе на матче с "Лиллем". То же самое касается и Эдинсона Кавани.

Будет лучше, если они останутся дома и подумают о происходящем. Будет лучше, если они не выйдут на матч с "Лиллем".

Им нужно подумать и найти решение. Кавани больше не травмирован", – сказал Томас Тухель.