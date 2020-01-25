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Томас Тухель: Кавани и Курзава не сыграют с Лиллем. Им надо остаться дома и подумать

Франция
(1 голосов)

Наставник парижан прокомментировал ситуацию вокруг игроков

Томас Тухель: Кавани и Курзава не сыграют с Лиллем. Им надо остаться дома и подумать
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет ситуации вокруг Левена Курзава и Эдинсона Кавани.

"Ясности пока нет, поэтому Курзава не будет присутствовать в составе на матче с "Лиллем". То же самое касается и Эдинсона Кавани.

Будет лучше, если они останутся дома и подумают о происходящем. Будет лучше, если они не выйдут на матч с "Лиллем".

Им нужно подумать и найти решение. Кавани больше не травмирован", – сказал Томас Тухель.

Напомним, в СМИ была информация, что 27-летний Курзава близок к переходу в "Ювентус", а 32-летнего Кавани связывают с трансфером в мадридский "Атлетико".

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В статье: Эдинсон Кавани Томас Тухель Лейвин Курзава Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca
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