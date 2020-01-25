Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Тухель: Кавани и Курзава не сыграют с Лиллем. Им надо остаться дома и подумать
Наставник парижан прокомментировал ситуацию вокруг игроков
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался насчет ситуации вокруг Левена Курзава и Эдинсона Кавани.
"Ясности пока нет, поэтому Курзава не будет присутствовать в составе на матче с "Лиллем". То же самое касается и Эдинсона Кавани.
Будет лучше, если они останутся дома и подумают о происходящем. Будет лучше, если они не выйдут на матч с "Лиллем".
Им нужно подумать и найти решение. Кавани больше не травмирован", – сказал Томас Тухель.
Напомним, в СМИ была информация, что 27-летний Курзава близок к переходу в "Ювентус", а 32-летнего Кавани связывают с трансфером в мадридский "Атлетико".