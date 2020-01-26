Хавбек Лиона потерял сознание и упал на газон во время матча с Тулузой

В рамках 21-го тура Лиги 1 "Олимпик Лион" дома уверенно обыграл "Тулузу" 3:0.

Хавбек "олимпийцев" Мартен Терье во время матча упал на газон и потерял сознание. Это случилось на 20-й минуте встречи. 22-летнего игрока унесли с футбольного поля на носилках.

После игры представители "Лиона" сообщили, что Терье пришел в себя и футболисту уже лучше.