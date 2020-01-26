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Хавбек Лиона потерял сознание и упал на газон во время матча с Тулузой

Франция
(1 голосов)

22-летнему Терье пришел в себя и футболисту уже лучше

Хавбек Лиона потерял сознание и упал на газон во время матча с Тулузой
Новина українською

В рамках 21-го тура Лиги 1 "Олимпик Лион" дома уверенно обыграл "Тулузу" 3:0.

Хавбек "олимпийцев" Мартен Терье во время матча упал на газон и потерял сознание. Это случилось на 20-й минуте встречи. 22-летнего игрока унесли с футбольного поля на носилках.

После игры представители "Лиона" сообщили, что Терье пришел в себя и футболисту уже лучше.

Хавбек Лиона потерял сознание и упал на газон во время матча с Тулузой - изображение 1

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В статье: Лига 1 Тулуза (Франция) Олимпик (Лион) Мартен Терье
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Источник:
getfootballnewsfrance
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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
26.01.2020 в 21:59
Українською не "прийшов у себе", а "прийшов до тями"!
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