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Менье: Если Неймар забьет в матче лишь один гол, он будет думать, что провел плохой матч

Франция
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Бразилец и правда в прекрасной форме

Менье: Если Неймар забьет в матче лишь один гол, он будет думать, что провел плохой матч
UA-Футбол
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Защитник "ПСЖ" Томас Менье высказался об игре Неймара, который в последнее время демонстрирует хорошую результативность.

"Когда Неймар забивает лишь один гол в матче, или делает одну голевую передачу, то думает, что провел плохой матч. Однако, многое, что он делает - потрясающе.

Подобную вещь можно сказать о Мбаппе и Ди Марии. Он определяют нашу игру, очень хорошо, что они выступают за "ПСЖ", - приводит слова бельгийца Goal.

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В этом сезоне Неймар провел 17 матчей, в которых забил 15 голов.

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В статье: Неймар Томас Менье ПСЖ
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