Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менье: Если Неймар забьет в матче лишь один гол, он будет думать, что провел плохой матч
Бразилец и правда в прекрасной форме
Защитник "ПСЖ" Томас Менье высказался об игре Неймара, который в последнее время демонстрирует хорошую результативность.
"Когда Неймар забивает лишь один гол в матче, или делает одну голевую передачу, то думает, что провел плохой матч. Однако, многое, что он делает - потрясающе.
Подобную вещь можно сказать о Мбаппе и Ди Марии. Он определяют нашу игру, очень хорошо, что они выступают за "ПСЖ", - приводит слова бельгийца Goal.
В этом сезоне Неймар провел 17 матчей, в которых забил 15 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...