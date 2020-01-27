Слимани хочет покинуть Монако - алжирцем интересуется топ-клуб Англии

Ислам Слимани, который сейчас находится в аренде в "Монако", хочет вернуться в Англию. Об этом сообщает France Football.

В начале сезона дела у алжирца шли прекрасно, Леонардо Жардим видел его игроком основы. Однако после его увольнения, прогресс форварда немного замедлился.

Французский источник уверяет, что в планах у Слимани вернуться в АПЛ. Его контракт принадлежит "Лестеру". Ранее, в его аренде был заинтересован "МЮ", который ищет временную замену Рашфорду.

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В текущем сезоне, Слимани сыграл 14 матчей и смог забить 7 голов.