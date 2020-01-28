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СМИ: Мбаппе открыт к переходу в Ливерпуль
Француз оценивается в космические деньги
Лидер и лучший бомбардир "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотел бы попробовать свои силы в "Ливерпуле". В этом всех уверяет The Sun.
Французский игрок ближайшим летом примет решение касательно своего будущего. Его контракт с парижанами расчитан до 2022 года. Если же "красные" и правда предпримут попытки подписать футболиста, то им нужно будет подготовить порядка 250 миллионов.
Уже долгое время в подписании форварда заинтересован "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого соотечественника и давно настаивал на подобном переходе.
В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов за 19 матчей.