СМИ: Мбаппе открыт к переходу в Ливерпуль

Лидер и лучший бомбардир "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотел бы попробовать свои силы в "Ливерпуле". В этом всех уверяет The Sun.

Французский игрок ближайшим летом примет решение касательно своего будущего. Его контракт с парижанами расчитан до 2022 года. Если же "красные" и правда предпримут попытки подписать футболиста, то им нужно будет подготовить порядка 250 миллионов.

Уже долгое время в подписании форварда заинтересован "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого соотечественника и давно настаивал на подобном переходе.

В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов за 19 матчей.