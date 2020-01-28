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СМИ: Мбаппе открыт к переходу в Ливерпуль

Франция
(2 голосов)

Француз оценивается в космические деньги

СМИ: Мбаппе открыт к переходу в Ливерпуль
UA-Футбол
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Лидер и лучший бомбардир "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотел бы попробовать свои силы в "Ливерпуле". В этом всех уверяет The Sun.

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Французский игрок ближайшим летом примет решение касательно своего будущего. Его контракт с парижанами расчитан до 2022 года. Если же "красные" и правда предпримут попытки подписать футболиста, то им нужно будет подготовить порядка 250 миллионов.

Уже долгое время в подписании форварда заинтересован "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого соотечественника и давно настаивал на подобном переходе.

В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов за 19 матчей.

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В статье: Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (9)
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Romerik (YNWA)
28.01.2020 в 20:17
Это был бы идеальный вариант, так как Мбаппе сейчас самый талантливый футболист в мире в своем амплуа. Но есть очень большая неуверенность в таком переходе, в плане реальности. Тем более Клоп говорил, что хотел бы видеть Мбаппе у себя, так как и другие многие клубы, но цена на него слишком большая для клуба. Хотя времена могут и поменяться, и клуб возможно пересмотрел свои взгляды. Что касается самого игрока, то нет сомнений, что Юргену подошел бы Мбаппе идеально... Он любит бигунков, а Килиан наверное сейчас по технике в тройке в мире... Okolegnо, что касается твоего тезиса, то это все просто решается. С приходом такого игрока схема станет более направленной на атаку с 4-мя ярко выраженными игроками атаки. Или как отписался человек с Винницы: Салах садится на скамейку или продается. Хотя в это слабо верится, как в прочем и сам переход Мбаппе. Но мечтать не вредно, и возможно однажды мечты окажутся явью... кто знает...
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okolegko (Київ)
28.01.2020 в 19:59
Не знаю, як до цього можна ставитися. Я за ним особливо не слідкую, але, здається, він класичний гравець вістря атаки. В Ліверпулі зовсім інша схема гри зі взаємодією всіх гравців атакуючого плану. П’яте колесо для возу. Тим паче за космічні гроші
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 20:01
Вместо Салаха
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0
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trust in LFC1892 (Киев)
28.01.2020 в 19:46
К сожалению, Сану верить - себя не уважать. Но, если вдруг этот дым не без огня, то это было бы нереально очешуительно.
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+3
0
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okolegko (Київ)
28.01.2020 в 20:01
Жовтуха вона і в Англії жовтуха
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0
0
v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 19:38
В ливере он станет лучшим и уйдут Мес с Роном в историю!!!
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 19:12
Да, Мбаппе в ПСЖ уже подзадержался. Пора из этой арабской игрушки ему уже валить. Хоть в Ливер, хоть в Реал, но пора.
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
28.01.2020 в 19:19
Тихо,тихо, а то в монреальського оленя загориться пукан:)))
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
28.01.2020 в 19:23
Ну не к пешеходам же в Барселону. Ато придётся Мбапе самому себе передачи отдавать:)))
+4
-1

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