Невероятный гол Ренна в Кубке Франции при счете 4:4 в овертайме. ВИДЕО

Матч 1/8 финал Кубка Франции между "Анже" и "Ренном" порадовал зрителей сюжетом. Гости вели 2:0 и 1:3, однако в последние десять минут "Анже" смог отыграться и перевести игру в овертайм. "Ренн" вышел вперед, однако хозяева ответили своим результативным ударом. И вот при счете 4:4 22-летний полузащитник Жереми Желен нанес эффектный удар из-за пределов штрафной. К слову, пас отдал 17-летний Эдуард Камавинга, за которым внимательно следят чуть ли не все гранды Европы, а для самого Желена это дебютный гол в составе "Ренна". Матч так и закончился со счетом 4:5. "Ренн" сыграет в четвертьфинале.