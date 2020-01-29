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Невероятный гол Ренна в Кубке Франции при счете 4:4 в овертайме. ВИДЕО

Франция
(3 голосов)

Жереми Желен стал героем матча Анже - Ренн

Невероятный гол Ренна в Кубке Франции при счете 4:4 в овертайме. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Матч 1/8 финал Кубка Франции между "Анже" и "Ренном" порадовал зрителей сюжетом. Гости вели 2:0 и 1:3, однако в последние десять минут "Анже" смог отыграться и перевести игру в овертайм. "Ренн" вышел вперед, однако хозяева ответили своим результативным ударом. И вот при счете 4:4 22-летний полузащитник Жереми Желен нанес эффектный удар из-за пределов штрафной. К слову, пас отдал 17-летний Эдуард Камавинга, за которым внимательно следят чуть ли не все гранды Европы, а для самого Желена это дебютный гол в составе "Ренна". Матч так и закончился со счетом 4:5. "Ренн" сыграет в четвертьфинале.

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В статье: Ренн Анже
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