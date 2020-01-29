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Клуб Бекхэма может подписать Кавани
Ранее игрока связывали с Атлетико
Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в МЛС. В услугах нападающего заинтересован "Интер Майами".
Кавани намерен нынешней зимой перейти из "ПСЖ" в "Атлетико", однако близкие к игроку источники подтвердили, что новый клуб МЛС сделал ему убедительное предложение.
Дэвид Бекхэм является одним из совладельцев "Интер Майами", в ходе своей игровой карьеры он некоторое время выступал за "ПСЖ".
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Источник:AS
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