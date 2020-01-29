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Уэска арендовала форварда Монако

Франция
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Мбула ранее выступал за Барселону

Уэска арендовала форварда Монако
Новина українською

"Монако" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Хорди Мбула в "Уэску" на правах аренды. Соглашение 20-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Напомним, первую часть сезона Мбула провёл в аренде в Бельгии за клуб "Серкль Брюгге". На счету испанского нападающего 8 матчей за бельгийскую команду. Мбула — воспитанник академии "Барселоны". В начале 2017 года испанский форвард выступал в составе дубля каталонской команды. Летом 2017 года Мбула заключил контракт с "Монако".

"Монако", набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут 1 февраля на выезде с "Нимом". Лидером соревнований является "ПСЖ".

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В статье: Монако Уэска (Испания) Монако (Франция) Уэска
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