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Трансфер Кавани сорвался - форвард остается в Париже до лета

Франция
(1 голосов)

Уругваец явно не будет рад этому факту

Трансфер Кавани сорвался - форвард остается в Париже до лета
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" и французский "ПСЖ" вели долгие переговоры по трансферу Эдинсона Кавани. Однако все попытки "матрасников" были тщетны.

Уругвайский нападающий не покинет парижскую команду этой зимой. Информацию об этом передает L`Equipe. Все дело в запросах руководства "ПСЖ".

Сначала они отклонили предложение в 10 миллионов евро, а позже сумма в 15 миллионов их также не устроила. Последнее предложение - 18 миллионов евро, однако и тут "ПСЖ" был непреклонен. После этого, испанцы поняли, что трансфер зимой не состоится.

Читайте такжеПрезидент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани

Спортивный директор парижан Леонардо заявлял, что они не хотят отпускать Кавани в январе. Отсюда, возможно, и такая высокая цена на футболиста, у которого осталось полгода по контракту.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 18:48
Опа-на, а олень тут расписался, что Кавани сможет сыграть за АМ против РМ уже в субботу и РМ будет кердык))). Очередной трансферный фурор оленя))).
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Krivbass6 (Кривой Рог)
30.01.2020 в 18:57
У оленя крышу рвёт и передак горит от злости.
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