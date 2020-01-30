Трансфер Кавани сорвался - форвард остается в Париже до лета

Мадридский "Атлетико" и французский "ПСЖ" вели долгие переговоры по трансферу Эдинсона Кавани. Однако все попытки "матрасников" были тщетны.

Уругвайский нападающий не покинет парижскую команду этой зимой. Информацию об этом передает L`Equipe. Все дело в запросах руководства "ПСЖ".

Сначала они отклонили предложение в 10 миллионов евро, а позже сумма в 15 миллионов их также не устроила. Последнее предложение - 18 миллионов евро, однако и тут "ПСЖ" был непреклонен. После этого, испанцы поняли, что трансфер зимой не состоится.

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Спортивный директор парижан Леонардо заявлял, что они не хотят отпускать Кавани в январе. Отсюда, возможно, и такая высокая цена на футболиста, у которого осталось полгода по контракту.