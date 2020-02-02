Неймар покрасил волосы в розовый цвет и прервал свою голевую серию. ВИДЕО

Вернувшись после травмы в ноябре, Неймар будто начал доказывать, что он действительно стоит тех денег, которые за него в свое время заплатил "Пари Сен-Жермен". Бразилец отличился забитыми голами в семи матчах Чемпионата Франции подряд. За этот период он записал в свой актив девять результативных ударов.

Однако серия прервалась в абсолютно проходном матче с "Монпелье", который ПСЖ выиграл со счетом 5:0. За парижан забивали Сарабия (особенно эффектно), Ди Мария (не менее красиво), Мбаппе (с паса Неймара) и Курзава, еще один гол игроки команды соперника забили сами себе. Возможно, Неймару не удалось отличиться потому, что он изменил прическу. На этот раз бразилец вышел на игру с окрашенными в розовый цвет волосами.

Французская Лига 1. 22-й тур

2 февраля. Париж. Парк де Пренс

ПСЖ - "Монпелье" 5:0

Голы: Сарабия 8, Ди Мария 41, Конгре 44 аг, Мбаппе 57, Курзава 65