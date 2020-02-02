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Неймар покрасил волосы в розовый цвет и прервал свою голевую серию. ВИДЕО

Франция
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Видео обзор матча ПСЖ - Монпелье, чемпионат Франции, 2 февраля 2020

Неймар покрасил волосы в розовый цвет и прервал свою голевую серию. ВИДЕО
UA-Футбол
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Вернувшись после травмы в ноябре, Неймар будто начал доказывать, что он действительно стоит тех денег, которые за него в свое время заплатил "Пари Сен-Жермен". Бразилец отличился забитыми голами в семи матчах Чемпионата Франции подряд. За этот период он записал в свой актив девять результативных ударов.

Однако серия прервалась в абсолютно проходном матче с "Монпелье", который ПСЖ выиграл со счетом 5:0. За парижан забивали Сарабия (особенно эффектно), Ди Мария (не менее красиво), Мбаппе (с паса Неймара) и Курзава, еще один гол игроки команды соперника забили сами себе. Возможно, Неймару не удалось отличиться потому, что он изменил прическу. На этот раз бразилец вышел на игру с окрашенными в розовый цвет волосами.

Французская Лига 1. 22-й тур
2 февраля. Париж. Парк де Пренс
ПСЖ - "Монпелье" 5:0
Голы: Сарабия 8, Ди Мария 41, Конгре 44 аг, Мбаппе 57, Курзава 65

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В статье: Неймар Монпелье Пари Сен-Жермен (Париж)
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