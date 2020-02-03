Тухель: Замена Мбаппе? Не думаю, что он захочет из-за этого покинуть команду

На этих выходных "ПСЖ" одержал очередную крупную победу в чемпионате Франции. Однако после игры многие обсуждали реакцию Килиана Мбаппе на свою замену. Этот эпизод прокомментировал Томас Тухель.

"Мне очень грустно, что после нашей победы на этих выходных, пресса говорила совсем о другом. Мне очень понравился матч, это было зрелищно.

Между мной и Мбаппе нет ничего личного. Я понимаю, что он не любит, когда его меняют. Однако у меня есть футболисты на скамейке, которые также заслужили выйти на поле. Не думаю, что этот эпизод заставит его уйти из клуба. Он наш игрок и у него есть контракт", - цитирует немецкого тренера AS.

В текущем сезоне Килиан забил 21 гол в 24-ти матчах.