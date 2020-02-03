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Тухель: Замена Мбаппе? Не думаю, что он захочет из-за этого покинуть команду

Франция
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Руководство одного мадридского клуба верит в обратное

Тухель: Замена Мбаппе? Не думаю, что он захочет из-за этого покинуть команду
UA-Футбол
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На этих выходных "ПСЖ" одержал очередную крупную победу в чемпионате Франции. Однако после игры многие обсуждали реакцию Килиана Мбаппе на свою замену. Этот эпизод прокомментировал Томас Тухель.

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"Мне очень грустно, что после нашей победы на этих выходных, пресса говорила совсем о другом. Мне очень понравился матч, это было зрелищно.

Между мной и Мбаппе нет ничего личного. Я понимаю, что он не любит, когда его меняют. Однако у меня есть футболисты на скамейке, которые также заслужили выйти на поле. Не думаю, что этот эпизод заставит его уйти из клуба. Он наш игрок и у него есть контракт", - цитирует немецкого тренера AS.

В текущем сезоне Килиан забил 21 гол в 24-ти матчах.

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В статье: Томас Тухель ПСЖ Килиан Мбаппе
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