Неймар пропустит матч против Нанта - накануне игрок отпраздновал свой предстоящий день рождения

Завтра "ПСЖ" сыграет матч чемпионата Франции против "Нанта". Главный тренер парижан Томас Тухель объявил заявку на игру.

В ней не нашлось места Неймару. По данным официального сайта, у форварда обнаружено небольшое повреждение. Также отметим, что на днях игрок закатил вечеринку по случаю предстоящего дня рождения.

Cavani, Verratti and Depay were present at Neymar’s all white 28th birthday bash in Paris. The Brazilian decided to move the celebration three days forward because of PSG’s midweek fixture. pic.twitter.com/MZP6i1gjRD