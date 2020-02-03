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Фабрегас: Бог дал мне талант, но обделил физическими данными

Франция
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О таланте он точно не соврал

Фабрегас: Бог дал мне талант, но обделил физическими данными
UA-Футбол
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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своем таланте, а также поднял вопрос своего будущего.

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"Это еще началось, когда я был ребенком. Бог дал мне талант, но обделил физическими данными. У меня хорошо работает голова, но я всегда развивал этот навык.

Будущее? У меня еще два с половиной года по контракту с "Монако". Думаю, что отработаю его до конца. Не хочу уходить в другое место без особой причины. Чувствую, что могу играть еще пару лет", - цитирует испанца AS.

В этом сезоне Фабрегас провел 16 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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В статье: Сеск Фабрегас Монако
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