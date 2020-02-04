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Мбаппе не извинился за свое поведение в матче с Монпелье
Конфликт возник из-за ранней замены
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не извинился за своё поведение в матче с "Монпелье" (5:0) перед главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает AS.
Напомним, что нападающий выразил недовольство, что его заменили первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.
По информации источника, немецкий специалист собрал основной состав команды, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе.
На встрече Мбаппе сказал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал просить прощения за своё поведение.