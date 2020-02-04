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Мбаппе не извинился за свое поведение в матче с Монпелье

Франция
(1 голосов)

Конфликт возник из-за ранней замены

Мбаппе не извинился за свое поведение в матче с Монпелье
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не извинился за своё поведение в матче с "Монпелье" (5:0) перед главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает AS.

Напомним, что нападающий выразил недовольство, что его заменили первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.

По информации источника, немецкий специалист собрал основной состав команды, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе.

На встрече Мбаппе сказал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал просить прощения за своё поведение.

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В статье: Томас Тухель ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
04.02.2020 в 15:50
Чем большие суммы окладов и трансферов, тем скорее игроки сядут на голову тренерам
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