Мбаппе не извинился за свое поведение в матче с Монпелье

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не извинился за своё поведение в матче с "Монпелье" (5:0) перед главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает AS.

Напомним, что нападающий выразил недовольство, что его заменили первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.

По информации источника, немецкий специалист собрал основной состав команды, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе.

На встрече Мбаппе сказал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал просить прощения за своё поведение.