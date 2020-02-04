  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ди Мария: В чемпионате Франции нет конкуренции? Посмотрите на АПЛ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария: В чемпионате Франции нет конкуренции? Посмотрите на АПЛ

Франция
(2 голосов)

Аргентинец прокомментировал солидный отрыв ПСЖ от ближайшего преследователя

Ди Мария: В чемпионате Франции нет конкуренции? Посмотрите на АПЛ
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мнением насчет высказываний о том, что чемпионат Франции не является конкурентоспособным.

"Лига 1 сильно изменилась, думаю, она с каждым годом все конкурентоспособнее. Команды с каждым годом становятся все сильнее, труднее побеждать. В первые мои два сезона здесь было не то чтобы легко, но оппоненты были не так сильны. Все научились играть против "ПСЖ", "Марселя", "Лиона", это помогает турниру расти. Многие говорят, что французский чемпионат слабее остальных, но взгляните на остальные первенства, посмотрите на Англию! "Ливерпуль" оторвался ото всех на километры. Если мы во Франции добиваемся таких же отрывов, как мерсисайдцы, то это из-за слабости чемпионата? Да, здесь меньше звезд, но конкурентоспособность высока, , — цитирует Goal.com Ди Марию.

После 22 туров ПСЖ занимает первую строчку в Лиге 1, отрыв от второго места составляет 12 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анхель Ди Мария ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andre 1972 (Харьков)
04.02.2020 в 17:35
Апглийский чемпионат на порядок выше французского при всем уважении к ФРАНЦИИ........
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...