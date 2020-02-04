Ди Мария: В чемпионате Франции нет конкуренции? Посмотрите на АПЛ

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мнением насчет высказываний о том, что чемпионат Франции не является конкурентоспособным.

"Лига 1 сильно изменилась, думаю, она с каждым годом все конкурентоспособнее. Команды с каждым годом становятся все сильнее, труднее побеждать. В первые мои два сезона здесь было не то чтобы легко, но оппоненты были не так сильны. Все научились играть против "ПСЖ", "Марселя", "Лиона", это помогает турниру расти. Многие говорят, что французский чемпионат слабее остальных, но взгляните на остальные первенства, посмотрите на Англию! "Ливерпуль" оторвался ото всех на километры. Если мы во Франции добиваемся таких же отрывов, как мерсисайдцы, то это из-за слабости чемпионата? Да, здесь меньше звезд, но конкурентоспособность высока, , — цитирует Goal.com Ди Марию.

После 22 туров ПСЖ занимает первую строчку в Лиге 1, отрыв от второго места составляет 12 очков.