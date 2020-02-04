Конфликт исчерпан? Мбаппе попал в стартовый состав на игру против Нанта

На этих выходных, во время матча чемпионата Франции, Килиан Мбаппе очень бурно отреагировал на собственную замену. В СМИ сразу появились новости о его конфликте с тренером.

Однако, несмотря на все это, он попал в стартовый состав на матч против "Нанта". С ним в паре в нападении сыграет Мауро Икарди. Игра начнется в 22:05. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что игру из-за травмы пропустит Неймар.