  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Конфликт исчерпан? Мбаппе попал в стартовый состав на игру против Нанта
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конфликт исчерпан? Мбаппе попал в стартовый состав на игру против Нанта

Франция
(1 голосов)

Похоже, что стороны нашли компромисс

Конфликт исчерпан? Мбаппе попал в стартовый состав на игру против Нанта
UA-Футбол
Новина українською

На этих выходных, во время матча чемпионата Франции, Килиан Мбаппе очень бурно отреагировал на собственную замену. В СМИ сразу появились новости о его конфликте с тренером.

Читайте такжеЗвезду поймал? Мбаппе повздорил с тренером ПСЖ во время замены. ВИДЕО

Однако, несмотря на все это, он попал в стартовый состав на матч против "Нанта". С ним в паре в нападении сыграет Мауро Икарди. Игра начнется в 22:05. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что игру из-за травмы пропустит Неймар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...