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Конфликт исчерпан? Мбаппе попал в стартовый состав на игру против Нанта
Похоже, что стороны нашли компромисс
На этих выходных, во время матча чемпионата Франции, Килиан Мбаппе очень бурно отреагировал на собственную замену. В СМИ сразу появились новости о его конфликте с тренером.
Однако, несмотря на все это, он попал в стартовый состав на матч против "Нанта". С ним в паре в нападении сыграет Мауро Икарди. Игра начнется в 22:05. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.
Le de départ pour notre match Nantes !#FCNPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2020
#AllezParis pic.twitter.com/uMePDK4pY6
Ранее сообщалось, что игру из-за травмы пропустит Неймар.