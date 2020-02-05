Неймар: Месси - лучший в истории, играя с ним я получил бесценный опыт

Сегодняшний именинник Неймар, в интервью официальном сайту FIFA, вспомнил о своей игре с Лео Месси. Также высказал несколько комплиментов в адрес Мбаппе.

"Месси? Играя с ним я получил бесценный опыт, мы стали настоящими друзьями. Из тех, кого я видел - он лучший в истории.

Мбаппе - настоящий феномен. Уверен, у него есть все шансы стать великим игроком. Приятно играть с ним в одной команде, мы хорошо понимаем друг друга", - заявил бразилец.

Напомним, что прошлым летом у Неймара были все шансы вновь объединиться с Месси, но его переход в "Барселону" провалился.