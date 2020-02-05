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Неймар: Месси - лучший в истории, играя с ним я получил бесценный опыт

Франция
(2 голосов)

А у Мбаппе есть все шансы им стать

Неймар: Месси - лучший в истории, играя с ним я получил бесценный опыт
UA-Футбол
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Сегодняшний именинник Неймар, в интервью официальном сайту FIFA, вспомнил о своей игре с Лео Месси. Также высказал несколько комплиментов в адрес Мбаппе.

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"Месси? Играя с ним я получил бесценный опыт, мы стали настоящими друзьями. Из тех, кого я видел - он лучший в истории.

Мбаппе - настоящий феномен. Уверен, у него есть все шансы стать великим игроком. Приятно играть с ним в одной команде, мы хорошо понимаем друг друга", - заявил бразилец.

Напомним, что прошлым летом у Неймара были все шансы вновь объединиться с Месси, но его переход в "Барселону" провалился.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
05.02.2020 в 22:08
Так вот в кого ты такой нытик))
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