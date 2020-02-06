Пайет унизил защитника, чтобы эффектно и с острого угла положить начало победе Марселя

"Сент-Этьен" принимал "Марсель" в матче чемпионата Франции – гости добыли достаточно уверенную победу со счетом 0:2, преимущественно действуя на контратаках. В начале первого тайма счет открыл Димитри Пайет, а в конце поединка Радонич удвоил преимущество своей команды.

Особый интерес вызывает первый забитый мяч – на 7-й минуте 32-летний Димитри легко вошел в штрафную площадку хозяев, где дважды простым финтом убрал защитника, после чего не отдал передачу в район 11-метровой отметки, а обманул голкипера "Сент-Этьена" Стефана Руффье. Опытный вратарь уже собирался пойти на перехват, но Пайет внешней стороной стопы закрутил снаряд в сетку.

Таким образом, команда Виллаша-Боаша закрепилась на второй позиции Лиги 1, отрыв от "Ренна" составляет 6 очков. Пайет выступает за "Марсель", он присоединился к французам после перехода из "Вест Хэма" в 2017 году.