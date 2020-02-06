Кака: Неймар может получить Золотой мяч

Экс-футболист сборной Бразилии Кака считает, что форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может стать обладателем "Золотого мяча" по итогам этого года.

"Может ли Неймар повторить моё достижение в этом году? Да, по мне, может. Он — один из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений. Всё, что ему нужно прямо сейчас, – это завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных творцов этих достижений. Если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, то, вероятно, Неймар получит "Золотой мяч", — цитирует Кака Mundo Deportivo со ссылкой на AFP.

Напомним, Кака становился обладателем "Золотого мяча" в 2007 году.