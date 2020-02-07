Франция
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ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой
Парижане хотят разгрузить зарплатную ведомость
Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство команды не собирается продлевать контракт этим летом . Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.
В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.
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