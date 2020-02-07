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ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой

Франция
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Парижане хотят разгрузить зарплатную ведомость

ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой
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Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство команды не собирается продлевать контракт этим летом . Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.

В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.

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В статье: Тьяго Силва Тьяго Сильва ПСЖ
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