ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва, вероятно, покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство команды не собирается продлевать контракт этим летом . Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо намерен освободить зарплатную ведомость, несмотря на желание футболиста остаться в клубе.

В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.