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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании

Франция
(2 голосов)

Первые матчи состоятся 12 февраля

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании
Новина українською

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Итоги жеребьёвки:

"Реал Сосьедад" — "Мирандес"
"Атлетик" (Бильбао) — "Гранада"

Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является "Валенсия".

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Мирандес (Испания) Гранада (Испания) Реал Сосьедад
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