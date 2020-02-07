Франция
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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании
Первые матчи состоятся 12 февраля
Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Итоги жеребьёвки:
"Реал Сосьедад" — "Мирандес"
"Атлетик" (Бильбао) — "Гранада"
Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является "Валенсия".
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