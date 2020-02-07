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Лион хочет продлить контракт с Депаем, несмотря на серьезную травму капитана

Франция
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Голландец заслужил это

Лион хочет продлить контракт с Депаем, несмотря на серьезную травму капитана
UA-Футбол
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Французский "Лион" не хочет терять капитана команды Мемфиса Депая. Об этом сообщает L'Equipe.

Стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров, чтобы обсудить возможность продления контракта. Действующее соглашение расчитано до лета 2021 года.

Напомним, что сейчас Депай восстанавливается после серьезной травмы. Крайне вероятно, что в текущем сезоне на поле он не выйдет. На его счету 14 голов в 18-ти матчах.

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В январе "Лион" оформил аренду нападающего "Вильярреала", который должен временно заменить Мемфиса.

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В статье: Лион Мемфис Депай
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