Франция
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Лион хочет продлить контракт с Депаем, несмотря на серьезную травму капитана
Голландец заслужил это
Французский "Лион" не хочет терять капитана команды Мемфиса Депая. Об этом сообщает L'Equipe.
Стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров, чтобы обсудить возможность продления контракта. Действующее соглашение расчитано до лета 2021 года.
Напомним, что сейчас Депай восстанавливается после серьезной травмы. Крайне вероятно, что в текущем сезоне на поле он не выйдет. На его счету 14 голов в 18-ти матчах.
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В январе "Лион" оформил аренду нападающего "Вильярреала", который должен временно заменить Мемфиса.
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