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Кавани в январе отказал Барселоне

Франция
(1 голосов)

Всё из-за продолжительности контракта

Кавани в январе отказал Барселоне
UA-Футбол
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани мог перейти в "Барселону", сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, перед закрытием трансферного окна сине-гранатовые предприняли попытку заполучить уругвайца. Однако тот отклонил предложение каталонского клуба, так как ему был предложен краткосрочный контракт. Отмечается, что 32-летний нападающий планирует следующим летом на правах свободного агента перейти в "Атлетико", который был заинтересован в его трансфере в январе.

В текущем сезоне Кавани принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 5 забитых мячей и 1 результативная передача. За "Пари Сен-Жермен" уругваец выступает с 2013 года. Ранее он также поиграл за "Наполи", "Палермо" и "Данубио".

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона
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Комментарии (5)
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Loader (Днепр)
08.02.2020 в 12:12
Кавани ищет игровую практику и понимает, что нужен Барсе фактически до конца сезона, а потом - скамейка. Отсюда и краткосрочный контракт от Барсы, т.к. там тоже это понимают. И дорогой лавочник им не нужен.
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+1
-1
14sergey1953@ ( Днепр)
08.02.2020 в 11:40
Кавани 33 года, какой можнт быть долгострочный контракт?
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+1
0
prockop4uck (Киев)
08.02.2020 в 11:12
Ему нет смысла переходить с топа в европейский середняк, тем более на смешной контракт.
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0
-2
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Spokoyno (Киев)
08.02.2020 в 10:33
Ну дійсно в Барселоні і так півоснови... тих кому за 30, а Ковані зважаючи "на старість" потрібен довгостроковий контракт... Тому розійшлися, як в морі кораблі.
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-1
аалекс ( Крым)
08.02.2020 в 10:15
Не дурак.
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-2

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