Кавани в январе отказал Барселоне

Форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани мог перейти в "Барселону", сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, перед закрытием трансферного окна сине-гранатовые предприняли попытку заполучить уругвайца. Однако тот отклонил предложение каталонского клуба, так как ему был предложен краткосрочный контракт. Отмечается, что 32-летний нападающий планирует следующим летом на правах свободного агента перейти в "Атлетико", который был заинтересован в его трансфере в январе.

В текущем сезоне Кавани принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 5 забитых мячей и 1 результативная передача. За "Пари Сен-Жермен" уругваец выступает с 2013 года. Ранее он также поиграл за "Наполи", "Палермо" и "Данубио".