Франция
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Арсен Венгер может стать президентом Ренна
Ныне специалист трудится в ФИФА
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер является одним из основных кандидатов на пост президента "Ренна", сообщает L’Equipe.
Владельцы клуба Франсуа и Франсуа-Анри Пино желают пригласить 70-летнего специалиста. На этой должности мсье Арсен может сменить Оливье Летанга, недавно покинувшего свой пост.
С ноября прошлого года Венгер работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
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