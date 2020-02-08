Арсен Венгер может стать президентом Ренна

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер является одним из основных кандидатов на пост президента "Ренна", сообщает L’Equipe.

Владельцы клуба Франсуа и Франсуа-Анри Пино желают пригласить 70-летнего специалиста. На этой должности мсье Арсен может сменить Оливье Летанга, недавно покинувшего свой пост.

С ноября прошлого года Венгер работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.