Томас Тухель: Мы не будем рисковать Неймаром перед Боруссией

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не хочет рисковать Неймаром перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Неймар, Маркиньос и Тиаго Силва вернулись к тренировкам.

Однако будет слишком рано, если они сыграют с "Лионом".

Мы не будем рисковать Неймаром перед "Боруссией", – рассказал Томас Тухель.