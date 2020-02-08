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Томас Тухель: Мы не будем рисковать Неймаром перед Боруссией

Франция
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Немец рассказал, что не хочет рисковать форвардом накануне ЛЧ

Томас Тухель: Мы не будем рисковать Неймаром перед Боруссией
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не хочет рисковать Неймаром перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Неймар, Маркиньос и Тиаго Силва вернулись к тренировкам.

Однако будет слишком рано, если они сыграют с "Лионом".

Мы не будем рисковать Неймаром перед "Боруссией", – рассказал Томас Тухель.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN
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