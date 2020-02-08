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Томас Тухель: Мы не будем рисковать Неймаром перед Боруссией
Немец рассказал, что не хочет рисковать форвардом накануне ЛЧ
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не хочет рисковать Неймаром перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
"Неймар, Маркиньос и Тиаго Силва вернулись к тренировкам.
Однако будет слишком рано, если они сыграют с "Лионом".
Мы не будем рисковать Неймаром перед "Боруссией", – рассказал Томас Тухель.
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Источник:ESPN
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