С минимальной интригой. ПСЖ - Лион 4:2. Видео голов и обзор матча

После провального начала сезона "Лион" ожил и сумел подняться в середину турнирной таблицы. Однако до уровня гегемона Лиги 1 ткачам все равно очень далеко. В центральном матче 24-го тура французского чемпионата ПСЖ в целом добыл легкую побед, хотя в какой-то момент "Лиону" даже удалось оживить интригу. После того, как Маркал смешно забил в свои ворота и сделал счет 3:0 в пользу ПСЖ, парижане явно расслабились и позволили "Лиону" сократить отставание до минимума. Но почувствовав опасность, команда Тухеля, который, как и обещал, не стал рисковать Неймаром, быстро сбила настроение соперника - точку поставил Эдинсон Кавани.

Для ПСЖ это восьмая победа подряд. Всего их серия без поражений уже насчитывает 21 матч. Отрыв от "Марселя" составляет 12 очков. "Лион" идет девятым, до зоны Лиги Чемпионов семь баллов.

Чемпионат Франции. 24-й тур

9 февраля. Париж. Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" - "Лион" 4:2

Голы: Ди Мария 22 Мбаппе 38, Маркал 47 аг, Кавани 79 - Терье 52, Дембеле 59