Лига талантов: Семь восходящих звезд чемпионата Франции

Французская Лига 1 не зря позиционирует себя как "лига талантов". Тут и вправду каждый год появляются все новые звездочки, за которыми охотятся толпы скаутов из АПЛ, Примеры и Серии А.

Текучка при этом поражает воображение - многие даже не успевают как следует зажечь дома. К примеру, Усман Дембеле уехал в Дортмунд в 19, Рафаэль Варан уже в 18 стал игроком "Реала", а Поль Погба вообще попал в систему "МЮ" в 16 лет. Грамотно выстроенная система детско-юношеского футбола от Парижа до Реюньона позволяет французам рассчитывать на новые кадры для сборной буквально каждый год. А порой она и вовсе дарит миру бриллианты, вроде героя ЧМ-2018 Килиана Мбаппе.

К слову о звезде "ПСЖ" - его в наш рейтинг мы не включали за ненадобностью. Хотя ему только 21, Килиан уже дико популярен по всему миру и при удачном стечении обстоятельств может претендовать даже на Золотой мяч.

В нашем же списке представлены главные таланты Лиги 1 до 22 лет из числа тех, кто уже успел себя проявить, но еще не обрел вселенскую популярность.

7. Мунир Шуяр

Клуб: "Дижон"

Возраст: 21

Позиция: левый вингер / атакующий хавбек

Текущий сезон: 20 матчей, 3 гола

Цена от Transfermarkt: 8 млн евро

Воспитанник школы "Ланса". Быстрый и очень техничный вингер с очевидными задатками плеймейкера. После 22 туров Мунир занимает 4-е место в Лиге 1 по количеству ключевых передач (2.6) после Неймара, Ди Марии и Пайета. Также он на 5-м месте по удачным обводкам в среднем за 90 минут (3).

Забивает мало, сильного удара нет, зато здорово подкручивает мяч и исполняет стандарты. Не чурается оборонительной работы - благо в борющемся за выживание "Дижоне" ее невпроворот. Может потерять голову и заработать глупую карточку - сказывается южный темперамент, родители у Шуяра из Марокко и Мавритании.

Безусловно, летом пойдет на повышение - в аутсайдере такому мастеру возни с мячом делать нечего. Если верить прессе, в январе Шуяра безуспешно пытались заполучить "Сельта" и "Севилья", а "Челси" хоть и не делал предложений, но следил за ситуацией.

6. Орельен Тчуамени

Клуб: "Монако"

Возраст: 20 лет

Позиция: опорный хавбек

Текущий сезон: 19 матчей, 1 ассист

Цена от Transfermarkt: 14 млн евро

Тчуамени воспитывался в школе "Бордо", там же начал взрослую карьеру и лишь неделю назад перешел в "Монако" за 18 млн евро плюс бонусы.

Монегасков с покупкой можно только поздравить. Орельен был ключевым исполнителем для "Бордо", совмещая функции волнореза и глубинного плеймейкера. С мячом он в среднем исполнял более 40 пасов за матч с точностью 85%, без мяча - делал 2.1 отбора, 1.2 выноса, 0.9 перехвата.

Тчуамени отлично читает игру, поэтому редко фолит. За полтора сезона в лиге он не заработал ни единого удаления, хотя и много рискует. По заданию тренера он постоянно опускается на одну линию с центрбеками, помогая тем разыгрывать мяч и выбирать вектор для развития атак. В обводку идет редко и в 88% ситуаций удачно.

До трансфера в "Монако" Орельена долго смотрели "Вулвз" и дортмундская "Боруссия", но на переговоры так и не решились. Вероятно, зря - в княжестве стоимость Тчуамени, если обойдется без форс-мажоров, еще вырастет. А там и вызов в сборную не за горами.

5. Жонатан Иконе

Клуб: "Лилль"

Возраст: 21 год

Позиция: атакующий хавбек

Текущий сезон: 30 матчей, 4 гола, 5 ассистов

Цена от Transfermarkt: 30 млн евро

Между прочим, друг и сосед Килиана Мбаппе - оба выросли в пригороде Парижа Бонди. Более того, отец Килиана даже был первым тренером Жонатана.

Иконе начинал в "ПСЖ", но там шанса не получил и сперва ушел в аренду в "Монпелье", а затем подписал полноценный контракт с "Лиллем", где Луиш Кампуш как раз собирал под одним знаменем всех доступных талантов. Союз получился плодотворным: в сезоне-2018/19 "Доги" взяли серебро, а сам Иконе вскоре дебютировал в сборной Франции.

Сильные качества Жонатана - дриблинг, мобильность, острые передачи. Удар с левой ноги тоже неплох, хотя реализация и не его конек. Защитной работы не боится и не раз по указанию тренера приклеивался к нужному игроку, мешая начинать атаки.

Прошлым летом "Наполи" предлагал за Иконе 70 млн евро, но получил отказ. На тот момент "Лилль" как раз за ту же сумму продал Николя Пепе в "Арсенал" и в деньгах не нуждался. Но мало кто сомневается, что уже по окончании текущего чемпионата Иконе окажется в клубе побольше.

4. Бубакар Камара

Клуб: "Марсель"

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник / опорный хавбек

Текущий сезон: 22 матч, 2 гола, 1 ассист

Цена от Transfermarkt: 22,5 млн евро

Пожалуй, главный талант школы "Марселя" со времен Самира Насри. Камара с 15 лет вызывался в юношеские сборные Франции, но лишь в текущем сезоне после прихода на "Велодром" Андре Виллаш-Боаша начал показывать по-настоящему взрослую игру.

2.4 отбора, 1.6 перехвата и 2.3 выноса в среднем за матч - это цифры намного выше средних в французском первенстве. При этом Камара еще и обладает отменным видением поля и пасом - хоть на 10, хоть на 40 метров, местами напоминая в этом компоненте капитана "ПСЖ" Тиаго Силву.

Также в текущем сезоне Бубакар нередко выходил на новой для себя позиции опорника, и эксперимент прошел удачно. После этого его начали сравнивать уже с Маркиньосом, чьи командировки в полузащиту при Тухеле стали обычным делом.

Поскольку "Марсель" сидит на мели, то Камара, скорее всего, будет продан уже летом. Тем более, что недостатка в покупателях нет. Если верить L’Equipe, Бубакара ведет даже мадридский "Реал", который видит в нем замену Серхио Рамосу.

3. Виктор Осимхен

Клуб: "Лилль"

Возраст: 21 год

Позиция: центрфорвард

Текущий сезон: 32 матч, 16 голов, 5 ассистов

Цена от Transfermarkt: 30 млн евро

Вероятно, лучший трансфер 2019 года в Лиге 1. "Лилль" заплатил "Шарлеруа" за Осимхена 12 млн евро, а получил одного из наиболее стабильных бомбардиров чемпионата.

Виктор подавал большие надежды еще в юности, когда с Нигерией выиграл ЧМ U17 в 2015 году, но затем его движение вверх подкосили неудачи в "Вольфсбурге". В Лилль, однако, Осимхен приехал уже сформировавшимся бомбардиром, и с первых матчей делал результат.

Сильные качества - скорость, атлетизм, удар с правой ноги, чувство гола. Хорош на втором этаже, что на себе ощутил "Челси" в ЛЧ. Отлично использует свободное пространство, любит пробрасывать мяч себе же на ход. В позиционном нападении уповает больше на прыжок и умение вести борьбу в штрафной - благо, физика позволяет. Играть в дыр-дыр не любит, на носовом платке не водится, над подыгрышем еще нужно работать.

Пресса пишет, что Виктор прямо сейчас интересен едва ли не всем клубам АПЛ, и даже "Реалу" с "Барсой". Бред, конечно. С его стилем на "Камп Ноу" нигерийцу точно делать нечего. А вот командам, которые в несколько касаний проходят центр поля, он обязательно поможет.

2. Уссем Ауар

Клуб: "Лион"

Возраст: 21 год

Позиция: центральный хавбек/ атакующий хавбек

Текущий сезон: 29 матчей, 7 голов, 6 ассистов

Цена от Transfermarkt: 50 млн евро

Один из сильнейших игроков Лиги 1 вне "ПСЖ". Ауар мог уйти в "Ман Сити" еще прошлым летом, но "Лион" предпочел сохранить его еще на сезон. Как оказалось, не прогадал, ведь Депай и Ренн-Аделаид выбыли на полгода, и сейчас Ауар вдвоем с Дембеле тащат команду на себе.

Сильных качеств у Уссема столько, что за два сезона в основе "Лиона" он успел побывать и вингером, и плеймейкером, и центрхавом, и везде выделялся на общем фоне. У Ауара выдающийся дриблинг (2.8 обводок за матч), он постоянно на мяче (45 передач при 86% точности), регулярно пасует под удар (1.1) и при необходимости вкалывает в защите на равных с волнорезами. К примеру, в текущей ЛЧ у него 2.5 отбора за игру!

Тот факт, что Уссем еще не заигран за сборную Франции, вызывает легкое недоумение, особенно учитывая его алжирские корни и желание "Лисов пустыни" заполучить игрока. Но, видимо, у Дидье Дешама свои резоны.

На клубном же уровне у Ауара все гораздо проще - в конце этого сезона он почти наверняка уедет в гранд. По последним слухам, интересен он везде - от Ливерпуля до Турина.

1. Эдуардо Камавинга

Клуб: "Ренн"

Возраст: 17 лет

Позиция: опорный хавбек

Текущий сезон: 30 матчей, 1 гол, 1 ассист

Цена от Transfermarkt: 35 млн евро

Абсолютно нереальный парень. В 15 лет он попал в основу "Ренна" и на тренировках срубал Хатема Бен-Арфа; в 16 - выдал потрясающий перфоманс с голевым пасом против "ПСЖ"; в 17 - забил дебютный мяч в чемпионате, поиздевавшись над обороной "Лиона".

Иногда кажется, что Камавингу не нужно учить - он сам знает, как нужно сыграть, куда отпасовать, когда фолить. Обычные игроки это постигают по ходу карьеры, а он таким родился. Феномен, не иначе. Причем уже второй в Лиге 1 за последние пять лет после Килиана Мбаппе.

В текущем чемпионате у Эдуардо фантастические 4.4 отбора за матч, а еще 1.6 перехвата и 1.2 выноса при почти 40 передачах с точностью 86%. По большому счету, это цифры элитного опорника. Именно такого типажа не хватает "ПСЖ", чтобы сбалансировать атаку и защиту - немудрено, что парижане тщательнее других ведут вундеркинда.

С другой стороны, а кто его не ведет? Все топы, у кого достаточно денег, уже отправили скаутов в Бретань. В "Ренне" глазам не верят: мало того, что в бюджет через полгода-год гарантировано поступят миллионы евро, так еще и с появлением Камавинги команда впервые за 48 лет выиграла Кубок Франции, а сейчас идет на третьем месте в лиге. Еще немного - и бретонцы впервые в истории попадут в ЛЧ. Страшно представить, сколько будет стоить Камавинга, если это случится.