Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, готовит новый иск к бразильцу, сообщает UOL Esporte.

Как пишет источник, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

В 2019 году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.