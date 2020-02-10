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Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции

Франция
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Пока неизвестно какие факты собирается предоставить модель

Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции
Новина українською

Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, готовит новый иск к бразильцу, сообщает UOL Esporte.

Как пишет источник, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

В 2019 году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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