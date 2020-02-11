Эмери – про трансфер Неймара, кто из игроков игнорировал тактику и упущенный шанс стать лучшим в мире

Испанский специалист Унаи Эмери, который два сезона был тренером французского "Пари Сен-Жермен", рассказал, как именно удалось уговорить Неймара переехать в Париж летом 2017 года. Цитирует Унаи France Football.

"Я всегда чувствовал поддержку от руководства: когда мы собирались подписать Неймара, то мне было доверено объяснить ему, что мы намерены построить коллектив вокруг него. Когда речь идет о таком феноменальном исполнителе, нельзя говорить, что команда уже собрана и ему просто нужно будет адаптироваться. Необходимо было создавать команду под него. В противном случае он не перешел бы".