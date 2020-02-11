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Эмери – про трансфер Неймара, кто из игроков игнорировал тактику и упущенный шанс стать лучшим в мире
Унаи рассказал много интересного
Испанский специалист Унаи Эмери, который два сезона был тренером французского "Пари Сен-Жермен", рассказал, как именно удалось уговорить Неймара переехать в Париж летом 2017 года. Цитирует Унаи France Football.
"Я всегда чувствовал поддержку от руководства: когда мы собирались подписать Неймара, то мне было доверено объяснить ему, что мы намерены построить коллектив вокруг него. Когда речь идет о таком феноменальном исполнителе, нельзя говорить, что команда уже собрана и ему просто нужно будет адаптироваться. Необходимо было создавать команду под него. В противном случае он не перешел бы".
"В Париже я упустил шанс стать лучшим тренером в мире. Я выиграл много всего на локальной арене, но главной целью была Лига чемпионов. Почему Тиаго Силва не принимал участие в победном матче с "Барселоной"? (прим. ред. – 1/8 финала ЛЧ, 2016/17) Я хотел, чтобы команда защищалась выше. Бразилец – отличный игрок, но я хотел, чтобы он играл выше, я попросту не смог заставить его принять это, Силва не захотел выходить за рамки своего комфорта. Особенность игры Тиаго отразилась бы на всей команде".