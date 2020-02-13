"Худший тренер в эпоху шейхов". Экс-тренер ПСЖ раскритиковал Томаса Тухеля

Экс-тренер "ПСЖ" Луис Фернандес высказал свое мнение о нынешнем наставнике парижского клуба.

"Исходя из результатов прошлого сезона, можно сказать, что Тухель - худший тренер "ПСЖ" в эпоху шейхов. Могу сказать, что вылет от "МЮ" в прошлом году оставил очень сильный след на команде.

Руководство клуба хочет, чтобы "ПСЖ" играл в финале Лиги Чемпионов. Сейчас для этого есть все предпосылки. Однако, нельзя недооценивать "Боруссию", - заявил наставник.

Фернандес тренировал "ПСЖ" в перидо с 1994 по 1996, а также с 2000 по 2003 года. Стал одним из главных инициаторов приглашения в клуб Рональдиньо.