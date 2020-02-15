ПСЖ отыгрался с 0:3 благодаря дублю 17-летнего защитника, но упустил победу на 90+1 минуте

Посреди недели ПСЖ сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”, поэтому Томас Тухель решил сегодня провести небольшую ротацию, в матче с девятнадцатой командой чемпионата. Так в обороне у Парижа сыграли 19-летний нидерландец Митчел Баккер, 17-летний центрбек Танги Куасси и номинальный хав Андер Эррера. Неудивительно, что “ПСЖ” горел 0:3 по ходу первого тайма – у форвардов “Амьена” было очень много пространства. Не обошлось и без удачи. Так, в третьем голе Диабате мяч влетел в ворота Наваса после рикошета от ноги защитника ПСЖ и попадания в штангу. Что касается ПСЖ, то сегодня не было ни Неймара, ни Мбаппе, а взаимодействие между Кавани и Икарди полностью отсутствовало.

К счастью для парижан, один гол удалось отыграть до перерыва – Эррера сыграл на добивании после углового. А уже во втором тайме наступило время Танги Куасси. На 60-й и 65-й минутах он дважды замыкал головой подачи с угловых (Дракслер и Ди Мария). Ранее он забивал в Кубке Лиги, так что для него это не были его дебютные голы, удивительно, но и в свои 17 лет (и 253 дня) он не стал самым молодым автором дубля в Лиге 1 – это второй результат в истории.

“Амьен” посыпался и пропустил простенькую атаку ПСЖ – Бернат вырезал с фланга точный пас на Икарди. Но ПСЖ не суждено было сегодня победить. Одна из редких атак “Амьена” в конце матча закончилась голом Гурасси. 4:4! Так Париж готовился к Дортмунду.

Лига 1, 25-й тур. Амьен, “Стад де ля Ликорн”

“Амьен” – “Пари Сен-Жермен” 4:4

Голы: Гурасси 5, Какута 29, Диабате 40, Гурасси 90+1 – Эррера 45+1, Куасси 60, Куасси 65, Икарди 74

“ПСЖ”: Навас – Баккер, Тиаго Силва (Маркиньос 46), Куасси, Эррера – Паредес (Бернат 61), Гуйе (Верратти 46) – Дракслер, Ди Мария – Кавани, Икарди