Двуличие Неймара и тактика времен Пеле. ПСЖ перед плей-офф Лиги Чемпионов

Глядя на турнирную таблицу французской Лиги 1 может показаться, что гегемония ПСЖ достигла своего апогея.

Последний раз столичная команда проигрывала во внутренних соревнованиях аж 1 ноября прошлого года, за чем последовала серия из 23 матча без поражений. Более того, в 2020 году ПСЖ выиграл десять поединков и лишь дважды сыграл вничью. "Марсель", несмотря на нечеловеческие усилия Димитри Пайета, отстал уже на 10 очков; идущий третьим "Ренн" - на 21.

Неймар, Мбаппе и компания отгрузили соперникам по чемпионату 67 мячей. Для контекста, у второй команды Франции по этому показателю - "Монако" - только 41 голов. Даже в обороне равных подопечным Томаса Тухеля с их 21 пропущенным в 25 турах (матч с "Амьеном" подпортил статистику), не видно.

И знаете, что самое интересное? Даже такой Париж в Лиге чемпионов имеет все шансы в очередной раз облажаться.

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Главный козырь ПСЖ перед возобновлением текущей ЛЧ - великолепная игра Неймара, который показывает лучший футбол после прибытия в Лигу 1.

В текущем сезоне бразилец подтянул почти все статистические показатели: в 14 сыгранных матчах у него 13 голов и 6 результативных передач; Неймар - самый бьющий в ПСЖ (4.7 удара за матч); у него лучший показатель по обводкам в Лиге 1 (5.7), он все еще собирает на себе массу фолов (4.2) и встречается с мячом чаще многих хавбеков (58 передач за игру).

У Тухеля Неймар играет на фланге лишь номинально, а на деле открывается то в центре, то в глубине, то бежит за спины защитникам. Нечто подобное мы все привыкли видеть в исполнении Лео Месси в "Барселоне". Правда, аргентинец на "Камп Ноу" не участвует в командной обороне, а вот у Неймара в ПСЖ кое-какие обязанности по этой части имеются. Но про них потом.

Основной адресат для передач Неймара - Килиан Мбаппе. Главные звезды Парижа крепко сдружились и хорошо понимают друг друга. В текущем чемпионате бразилец уже отдал на француза шесть голевых - это лучший показатель в лиге.

Как и Неймар, Мбаппе играет везде понемногу. Его главный маневр последние месяцы - смещения из центра на левый фланг под передачу от Неймара или Ди Марии. Параллельно в штрафной физическое присутствие обеспечивает Мауро Икарди, который хоть и забивает порядочно, но с мячом встречается не более 10-12 раз за матч. В остальное время аргентинец собирает на себе защитников и уводит их по ложному следу. Да, провал в прошлом году в "Интере" неожиданно сделал из Мауро альтруиста.

Второй козырь ПСЖ - выдающаяся форма опорников. И Идрисса Гейе, и Марко Верратти проводят шикарный сезон. Оба в среднем выполняют за 80 передач с точностью 92%, при этом итальянец уже отметился пятью голевыми, а сенегалец - лучший в команде по отборам в последней трети (3.2).

В наиболее трудных матчах опорникам выдвигается в помощь Маркиньос, который у Тухеля свыкся с рейдами в среднюю зону, но в подавляющем большинстве случаев Гейе и Верратти справляются в одиночку и при посильной помощи атакующего квартета. Для справки, чтобы обыграть "Лион" и "Лилль" - полпредов Франции в текущей ЛЧ - Парижу вполне хватило и облегченного центра поля.

Наконец, третий важный козырь - игра Кейлора Наваса. Вы все наверняка помните, как привозил в Париже Альфонс Ареоля, и как Джиджи Буффон отбил мяч прямо на Ромелу Лукаку. Так вот, Навас проблему решил. В текущем сезоне костариканец делает в среднем 2.4 сэйва за матч - даже больше, чем у распиаренного Тибо Куртуа в Мадриде (2.0).

Shifts to his right

Dives in the opposite direction

Gets up to make the 2nd save



???????? Keylor Navas #UCL | @PSG_inside pic.twitter.com/rCMsopL3VA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 12, 2019

И это вовсе не статистическая аномалия: на самом деле, если бы не игра Кейлора, отрыв ПСЖ от "Марселя" был бы куда скромнее. Чего стоят хотя бы спасения вратаря в недавних матчах с "Лиллем" (2:0) и "Нантом" (2:1).

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Казалось бы, всего перечисленного с головой должно хватить как минимум для полуфинала ЛЧ. Но в ПСЖ так просто никогда не бывает.

Во-первых, налицо глобальная проблема, когда игроки больше, чем, собственно, клуб. В Париже в свое время пошли на это, приобретя Неймара с Мбаппе, и теперь пожинают плоды. Да, звезды неприлично много забивают, но свои интересы для них всегда на первом месте.

Килиан считает нормальным поругаться с Тухелем прямо у бровки после замены на 70-й минуте. Неймар же вообще третий год кряду получает некую травму накануне своего дня рождения, после чего устраивает шумную вечеринку для всей команды. В этом месяце футболисты ПСЖ так знатно погуляли, что на следующий день едва удержали победу в Нанте, откровенно волоча ноги ближе к концу.

Мы это к чему - когда нет сдерживающего фактора, то звезды приносят пользу только по собственной воле. А если что-то пойдет не по плану? Если оппозиция окажется слишком сильной? При таком раскладе присутствие Неймара с Мбаппе из благословения мигом превратится в проклятие, а план на игру полетит в ближайшее мусорное ведро, ведь ни Тухель, ни фанаты, ни даже Аль-Хелаифи вместе со всем катарским истеблишментом не заставят этих двух делать то, чего они не хотят.

Во-вторых, Неймар помимо странных травм все еще получает множество реальных. Даже сейчас он пребывает на больничном, и Тухель не знает, когда бразилец вернется на поле. К матчу с "Боруссией" его планируют готовить чуть ли не круглосуточно, но гарантий никто не дает.

Даже если представить, что все срастется и Неймар сыграет, что будет дальше? Последние пару лет лазарет его второй дом. При чем в огромной степени бразилец сам в этом виноват. Когда ты пасуешь задницей, как было недавно с "Реймсом" в Кубке, будь готов, что тебя встретят жестче, чем других.

За воспитание Неймара последнее время взялись судьи. В игре с "Монпелье" один особо ретивый служитель фемиды даже выписал форварду желтую за издевательский, по его мнению, финт, но тот жест не оценил и в перерыве наехал на судью. Когда же тот предложил общаться по-французски, Неймар и вовсе выдал легендарное: "Моя задница говорит по-французски!" И это, напомним, ключевой игрок, на котором строятся все атаки Парижа.

Ну и в-третьих, модель Тухеля, которая внешне несколько напоминает 4-2-4 времен юного Пеле, пока опробована только в чемпионате Франции, где наметился глубокий кризис в клубном футболе, спровоцированный ранними трансферами местных игроков. Дошло до того, что про Уссема Ауара, которому всего 21, уже пишут, мол, пересидел.

Прямо сейчас "Лион" вообще небоеспособен, "Монако" может дать бой только на контратаках, а "Марсель" научился справляться с лузерами, но против сильных команд в одиночку Пайету не справиться.

Разумеется, с такими соперниками ПСЖ может себе позволить держать на поле одновременно четырех атакующих игроков, выдвигать фулбеков почти к чужой штрафной, а весь отбор повесить на Гана Гейе. Но и ежу понятно, что чем выше будет уровень оппозиции, тем больше у этой схемы возникнет проблем.

Даже в играх Лиги 1 этого трудно не заметить: "Лилль" не забил Парижу во многом случайно; "Лион" поразил ворота Наваса дважды, но наварил в защите и потому проиграл 2:4; "Монако" же в гостях удержал почетную ничью 3:3, хотя моментов создал на 5-6 голов.

Все проблемы от нехватки игроков сзади: Неймар и Ди Мария, которые без мяча должны играть фланговых хавов, на деле почти никогда не помогают фулбекам. А опорников-то всего двое…

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В общем, если вы не планировали смотреть дуэль ПСЖ с "Боруссией", то это зря - голов, опасных атак и открытого футбола здесь будет хоть отбавляй.

Другое дело, что итоговый результат рискует вновь огорчить шейхов. Они, бедняги, в футболе ценят только победы и трофеи, а у Тухеля для них второй год подряд нет совершенно никаких гарантий. Что перевесит - индивидуальный класс атакеров ПСЖ или просчеты авантюрной схемы, финты Неймара или его же лень, талант Маркиньоса или возрастной спад Тиаго Силвы – интриг более чем достаточно.