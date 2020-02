Двуличие Неймара и тактика времен Пеле. ПСЖ перед плей-офф Лиги Чемпионов

Глядя на турнирную таблицу французской Лиги 1 может показаться, что гегемония ПСЖ достигла своего апогея.

Последний раз столичная команда проигрывала во внутренних соревнованиях аж 1 ноября прошлого года, за чем последовала серия из 23 матча без поражений. Более того, в 2020 году ПСЖ выиграл десять поединков и лишь дважды сыграл вничью. "Марсель", несмотря на нечеловеческие усилия Димитри Пайета, отстал уже на 10 очков; идущий третьим "Ренн" - на 21.

Неймар, Мбаппе и компания отгрузили соперникам по чемпионату 67 мячей. Для контекста, у второй команды Франции по этому показателю - "Монако" - только 41 голов. Даже в обороне равных подопечным Томаса Тухеля с их 21 пропущенным в 25 турах (матч с "Амьеном" подпортил статистику), не видно.

И знаете, что самое интересное? Даже такой Париж в Лиге чемпионов имеет все шансы в очередной раз облажаться.

***

Главный козырь ПСЖ перед возобновлением текущей ЛЧ - великолепная игра Неймара, который показывает лучший футбол после прибытия в Лигу 1.

В текущем сезоне бразилец подтянул почти все статистические показатели: в 14 сыгранных матчах у него 13 голов и 6 результативных передач; Неймар - самый бьющий в ПСЖ (4.7 удара за матч); у него лучший показатель по обводкам в Лиге 1 (5.7), он все еще собирает на себе массу фолов (4.2) и встречается с мячом чаще многих хавбеков (58 передач за игру).

У Тухеля Неймар играет на фланге лишь номинально, а на деле открывается то в центре, то в глубине, то бежит за спины защитникам. Нечто подобное мы все привыкли видеть в исполнении Лео Месси в "Барселоне". Правда, аргентинец на "Камп Ноу" не участвует в командной обороне, а вот у Неймара в ПСЖ кое-какие обязанности по этой части имеются. Но про них потом.

Основной адресат для передач Неймара - Килиан Мбаппе. Главные звезды Парижа крепко сдружились и хорошо понимают друг друга. В текущем чемпионате бразилец уже отдал на француза шесть голевых - это лучший показатель в лиге.

Как и Неймар, Мбаппе играет везде понемногу. Его главный маневр последние месяцы - смещения из центра на левый фланг под передачу от Неймара или Ди Марии. Параллельно в штрафной физическое присутствие обеспечивает Мауро Икарди, который хоть и забивает порядочно, но с мячом встречается не более 10-12 раз за матч. В остальное время аргентинец собирает на себе защитников и уводит их по ложному следу. Да, провал в прошлом году в "Интере" неожиданно сделал из Мауро альтруиста.

Второй козырь ПСЖ - выдающаяся форма опорников. И Идрисса Гейе, и Марко Верратти проводят шикарный сезон. Оба в среднем выполняют за 80 передач с точностью 92%, при этом итальянец уже отметился пятью голевыми, а сенегалец - лучший в команде по отборам в последней трети (3.2).

В наиболее трудных матчах опорникам выдвигается в помощь Маркиньос, который у Тухеля свыкся с рейдами в среднюю зону, но в подавляющем большинстве случаев Гейе и Верратти справляются в одиночку и при посильной помощи атакующего квартета. Для справки, чтобы обыграть "Лион" и "Лилль" - полпредов Франции в текущей ЛЧ - Парижу вполне хватило и облегченного центра поля.

Наконец, третий важный козырь - игра Кейлора Наваса. Вы все наверняка помните, как привозил в Париже Альфонс Ареоля, и как Джиджи Буффон отбил мяч прямо на Ромелу Лукаку. Так вот, Навас проблему решил. В текущем сезоне костариканец делает в среднем 2.4 сэйва за матч - даже больше, чем у распиаренного Тибо Куртуа в Мадриде (2.0).

