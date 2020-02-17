Мертенс может оказаться в Монако - французы приготовили очень заманчивый контракт

У Дриса Мертенса летом заканчивается контракт с "Наполи". Сейчас на него претендуют многие топ клубы Европы.

По данным Corriere dello Sport, опередит всех конкурентов планирует "Монако". Французы готовы переманить бельгийца очень солидным контрактом.

Они готовы платить Мертенсу порядка 5 миллионов евро в год. За подписание контракта Дрис получит бонус в размере одной годовой зарплаты.

В текущем сезоне на счету форварда 11 голов в 26 матчах. У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории "Наполи" до своего ухода.