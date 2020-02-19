Тухель отреагировал на критику Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель ответил на слова форварда парижан Неймара, который заявил, что ему не хватило игровой практики. Ранее Неймар пропустил несколько матчей из-за травмы. По словам бразильца, он был готов играть, но тренерский штаб "ПСЖ" не выпускал его на поле.

"Мы знаем, что у Неймара хорошее взаимодействие с Мбаппе. Но мы провели в последние недели в два раза больше матчей, чем "Боруссия". У нас были проблемы из-за травм ведущих игроков. Нам не хватило ритма, борьбы в высокой конкурентной среде.

Я должен принимать решения перед матчем. И я несу полную ответственность за результат. Никто не знает, как бы всё сложилось, прими мы иные решения. Мне кажется, что в игре "ПСЖ" был страх, страх допустить ошибки", — цитирует Тухеля Goal.