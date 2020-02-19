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Тухель отреагировал на критику Неймара

Франция
(4 голосов)

Игрок получал мало игрового времени перед матчем со шмелями

Тухель отреагировал на критику Неймара
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель ответил на слова форварда парижан Неймара, который заявил, что ему не хватило игровой практики. Ранее Неймар пропустил несколько матчей из-за травмы. По словам бразильца, он был готов играть, но тренерский штаб "ПСЖ" не выпускал его на поле.

"Мы знаем, что у Неймара хорошее взаимодействие с Мбаппе. Но мы провели в последние недели в два раза больше матчей, чем "Боруссия". У нас были проблемы из-за травм ведущих игроков. Нам не хватило ритма, борьбы в высокой конкурентной среде.

Я должен принимать решения перед матчем. И я несу полную ответственность за результат. Никто не знает, как бы всё сложилось, прими мы иные решения. Мне кажется, что в игре "ПСЖ" был страх, страх допустить ошибки", — цитирует Тухеля Goal.

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В статье: Неймар Томас Тухель ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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