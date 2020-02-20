Милан может подписать контракт с защитником ПСЖ

Агент защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы, Пауло Тониетто, рассказал, что летом футболист может вернуться в "Милан" на правах свободного агента.

"Пока что мы не общались с "ПСЖ" по поводу продления контракта. Тиагу хотел бы продолжить карьеру в Париже, но не исключает другие возможные варианты. У него всегда были отличные отношения с "Миланом". Если не переподпишем контракт с "ПСЖ", то все возможно, — цитирует Tuttomercatoweb Тониетто.

Контракт 35-летнего Силвы с парижским клубом истекает в конце июня 2020 года. Бразильский защитник уже выступал за "Милан" с января 2009 года по июль 2012. Летом 2012 года "ПСЖ" купил Тиагу Силву у "россонери" за 42 миллиона евро.