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Президент ПСЖ заплатил более 1 миллиона долларов в рамках соглашения с ФИФА

Франция
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Президент ПСЖ заплатил более 1 миллиона долларов в рамках соглашения с ФИФА
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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА более 1 миллиона долларов в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции, утверждает Times.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов.

Генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал свое положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определенным компаниям. Речь идет о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил три платежа на общую сумму 1,25 миллиона евро.

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В статье: Нассер Эль-Хелаифи Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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