ПСЖ рассматривает кандидатуры двух итальянских тренеров на замену Тухелю

Не лучшие результаты на европейской арене могут заставить руководство "ПСЖ" уволить Томаса Тухеля. Напомним, что парижане проиграли "Боруссии" в первом матче плей-офф.

Сейчас, по данным La Gazzetta dello Sport, идут поиски вероятных кандидатов для его замены. В список попали два итальянца - Маурицио Сарри и Макс Аллегри.

Первый, может быть уволен летом, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов и упустит победу в чемпионате. "Зебры" могут пригласить на его место Пепа Гвардиолу.

Что касается Аллегри, то он почти год находится без работы. В июне он покинул все тот же "Ювентус". Слухи связывали его с "МЮ", "Арсеналом", "Баварией".

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Ранее была информация, что летом Томас Тухель может встать у руля "Баварии".