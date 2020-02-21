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ПСЖ рассматривает кандидатуры двух итальянских тренеров на замену Тухелю
Немецкого специалиста может спасти лишь Лига Чемпионов
Не лучшие результаты на европейской арене могут заставить руководство "ПСЖ" уволить Томаса Тухеля. Напомним, что парижане проиграли "Боруссии" в первом матче плей-офф.
Сейчас, по данным La Gazzetta dello Sport, идут поиски вероятных кандидатов для его замены. В список попали два итальянца - Маурицио Сарри и Макс Аллегри.
Первый, может быть уволен летом, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов и упустит победу в чемпионате. "Зебры" могут пригласить на его место Пепа Гвардиолу.
Что касается Аллегри, то он почти год находится без работы. В июне он покинул все тот же "Ювентус". Слухи связывали его с "МЮ", "Арсеналом", "Баварией".
Ранее была информация, что летом Томас Тухель может встать у руля "Баварии".