"Он нервничает и реагирует". Неймар был удален в матче с Бордо за грубейший подкат сзади

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был удален в матче Лиги 1 с "Бордо" (4:3). 28-летний форвард получил первое предупреждение от арбитра Вилли Делажо в конце первого тайма. В концовке встречи, за секунды до того, как получить красную карточку, Неймар оказался на газоне после приема защитника Юссуфа Сабали.

Seconds before Neymar red card. (This Bourdeaux player dont get even a yellow). https://t.co/2aZjTqLlGn

Затем Ней грубо нарушил правила на хавбеке соперника Ясине Адли в центре поля, подкатившись под него сзади. Второй желтый свет превратился в красный – это первое удаление Неймара в сезоне и первое с октября 2017 года.

Neymar went in and received a second yellow card in the 90th minute ???? pic.twitter.com/47mTwAY7GQ