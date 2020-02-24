Свитолина похвасталась фотографией с легендарным футбольным тренером

Элина Свитолина и бывший тренер лондонского Арсенала пересеклись на гала-ужине перед турниром в Катаре.

"Гала-ужин в великолепной компании", - написала Свитолина в Instagram.

Свой первый матч в Дохе Элина Свитолина проведет сегодня – не ранее 18:00 украинка сыграет с теннисисткой из США Амандой Анисимовой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк стала чемпионкой турнира в Каире.