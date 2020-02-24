Франция
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Свитолина похвасталась фотографией с легендарным футбольным тренером
Первая ракетка Украины пересеклась с Арсеном Венгером.
Элина Свитолина и бывший тренер лондонского Арсенала пересеклись на гала-ужине перед турниром в Катаре.
"Гала-ужин в великолепной компании", - написала Свитолина в Instagram.
Свой первый матч в Дохе Элина Свитолина проведет сегодня – не ранее 18:00 украинка сыграет с теннисисткой из США Амандой Анисимовой.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк стала чемпионкой турнира в Каире.
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