Успех Кавани и разочарование Неймара. ПСЖ – Бордо 4:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 столичный "Пари Сен-Жермен" перестрелял "Бордо" на домашнем стадионе. Голы за парижан забивали Кавани, Мбаппе и Корреа – на счету последнего дубль. Интересно, что Эдинсон забил свой 200-й гол в футболке "ПСЖ". Удаление Неймара в конце поединка немного омрачило успех команды Тухеля – сначала бразильца жестковато опрокинули возле боковой линии, после чего Ней решил отомстить и пойти в подкат в центре поля. Как итог – красная карточка для форварда "Пари Сен-Жермен", у которого уже был "горчичник" в пассиве. Столичная команда продолжает лидировать в Лиге 1 (65 очков), "Марсель" – на второй позиции (52 балла).

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Бордо".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Бордо" 4:3

Голы: Кавани (25), Маркиньос (45+2, 63), Мбаппе (69) – Ыйджо (18), Насименто (45+6), Пардо (83)

Удаление: Неймар (90+2)