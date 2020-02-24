  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Успех Кавани и разочарование Неймара. ПСЖ – Бордо 4:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Успех Кавани и разочарование Неймара. ПСЖ – Бордо 4:3. Обзор матча и видео голов

Франция
(1 голосов)

Эдинсон забил юбилейный гол

Успех Кавани и разочарование Неймара. ПСЖ – Бордо 4:3. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 столичный "Пари Сен-Жермен" перестрелял "Бордо" на домашнем стадионе. Голы за парижан забивали Кавани, Мбаппе и Корреа – на счету последнего дубль. Интересно, что Эдинсон забил свой 200-й гол в футболке "ПСЖ". Удаление Неймара в конце поединка немного омрачило успех команды Тухеля – сначала бразильца жестковато опрокинули возле боковой линии, после чего Ней решил отомстить и пойти в подкат в центре поля. Как итог – красная карточка для форварда "Пари Сен-Жермен", у которого уже был "горчичник" в пассиве. Столичная команда продолжает лидировать в Лиге 1 (65 очков), "Марсель" – на второй позиции (52 балла).

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Бордо".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Бордо" 4:3

Голы: Кавани (25), Маркиньос (45+2, 63), Мбаппе (69) – Ыйджо (18), Насименто (45+6), Пардо (83)

Удаление: Неймар (90+2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 Бордо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
24.02.2020 в 11:53
Вчора суддя чудово продемонстрував, що він на боці "простих" пацанів які не володіють особливою технікою, тому грають у кістку чи "через бедро захватом" зупиняють суперника Так Неймар іноді часто зловживає своєю майстерністю, утім це зовсім не означає, що його постійно треба "валити"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...