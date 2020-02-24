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ПСЖ может усилить свой состав 22-летним итальянским форвардом

Франция
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Причем, увести из-под носа "Ювентуса"

ПСЖ может усилить свой состав 22-летним итальянским форвардом
UA-Футбол
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Прошлым летом многим топ клубы (в основном итальянские) вели борьбу за талантливого форварда Федерико Кьезу. Однако он принял решение остаться в "Фиорентине".

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Крайне вероятно, что летом он все же пойдет на повышение. Сейчас, по данным Le10Sport, главным претендетом на Кьезу считается французский "ПСЖ".

Парижане сделают ставку на летний трансфер игрока, попытаясь увести его из-под носа "Ювентуса". Многое также будет решать Евро-2020, в котором Кьеза будет защищать цвета Италии.

В этом сезоне Кьеза провел 22 матча, в которых совершил 11 результативных действий.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) ПСЖ Федерико Кьеза
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