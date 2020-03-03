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Мбаппе включили в предварительный состав сборной Франции на Олимпиаду-2020, но ПСЖ – против?

Франция
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Честь страны – святое дело

Мбаппе включили в предварительный состав сборной Франции на Олимпиаду-2020, но ПСЖ – против?
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вошел в предварительный состав национальной сборной Франции на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего в список попало 80 футболистов. Позже его сократят до 50 фамилий, затем утвердят окончательную заявку из 18 игроков до 23 лет и 4 игроков старшего возраста. Президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэта цитирует Goal.com.

"Мбаппе в списке – возраст и талант позволяют ему выступить в Токио. Правда, президенты клубов считают, что даты олимпийского турнира не очень подходящие. Я видел босса парижан, он просто сказал мне, что француз в порядке".

21-летний Мбаппе хочет выступить на Олимпиаде, однако он не будет конфликтовать с руководством "ПСЖ", если клуб не отпустит его на турнир. Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа. Ранее сообщалось о возможном участии в Играх бразильца Неймара и египтянина Мохамеда Салаха. В текущем сезоне Килиан забил 27 голов и отдал 17 результативных передач во всех турнирах.

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В статье: Франция Олимпиада-2020 Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Ноэль Ле Грэт Олимпийские игры 2020
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