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СМИ: ПСЖ блокирует отъезд Мбаппе на Олимпиаду

Франция
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Было направлено письмо в федерацию футбола

СМИ: ПСЖ блокирует отъезд Мбаппе на Олимпиаду
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что Килиан Мбаппе попал в расширенную заявку олимпийской сборной Франции. Однако его действующий клуб не очень рад подобному.

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По данным L'Équipe, "ПСЖ" направил письмо в федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что не отпустит форварда на Олимпийские Игры-2020.

Отметим, что сейчас в заявке сборной Франции - 80 футболистов. В окончательном списке должно быть не больше 18-ти, если не считать четырех запасных.

Ранее сообщалось, что Олимпиада может быть перенесена на определенное время. Всему виной коронавирус.

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В статье: Франция Олимпиада-2020 ПСЖ Килиан Мбаппе
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