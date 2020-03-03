СМИ: ПСЖ блокирует отъезд Мбаппе на Олимпиаду

Сегодня стало известно, что Килиан Мбаппе попал в расширенную заявку олимпийской сборной Франции. Однако его действующий клуб не очень рад подобному.

По данным L'Équipe, "ПСЖ" направил письмо в федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что не отпустит форварда на Олимпийские Игры-2020.

Отметим, что сейчас в заявке сборной Франции - 80 футболистов. В окончательном списке должно быть не больше 18-ти, если не считать четырех запасных.

Ранее сообщалось, что Олимпиада может быть перенесена на определенное время. Всему виной коронавирус.