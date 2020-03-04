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ПСЖ готовит для Мбаппе новый контракт - его зарплата может быть выше, чем у Неймара

Франция
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Бразильцу может быть обидно

ПСЖ готовит для Мбаппе новый контракт - его зарплата может быть выше, чем у Неймара
UA-Футбол
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Руководство "ПСЖ" готово сделать все ради удержания Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Paris United.

Их главная задача - удержать француза до чемпионата мира-2022. Уже приготовлен для форварда новый контракт, который может быть подписан в ближайшее время.

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Катарцы хотят удержать Мбаппе "космической" зарплатой. Точная сумма не сообщается, но он точно станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба, обогнав Неймара. Сейчас бразилец получает 37 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в трансфере Неймара заинтересована "Барселона".

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В статье: Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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