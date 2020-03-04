СМИ: Капитан ПСЖ хотел бы продолжить карьеру в Барселоне

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом передает Mundo Deportivo.

Его контракт с французским чемпионом заканчивается летом текущего года. В июле он станет станет свободным агентом, так как парижане не планируют его удерживать.

Читайте также ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой

Бразилец, у которого есть ряд предложений из США и Катара, готов отказаться от них из-за желания перейти в "Барселону". Остается неизвестным, рассчитывают ли каталонцы на его подписания.

Ранее сообщалось, что в возвращении Тьяго заинтересован "Милан".