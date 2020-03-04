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СМИ: Капитан ПСЖ хотел бы продолжить карьеру в Барселоне

Франция
(1 голосов)

Интересно, что об этом думают каталонцы?

СМИ: Капитан ПСЖ хотел бы продолжить карьеру в Барселоне
UA-Футбол
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Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом передает Mundo Deportivo.

Его контракт с французским чемпионом заканчивается летом текущего года. В июле он станет станет свободным агентом, так как парижане не планируют его удерживать.

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Бразилец, у которого есть ряд предложений из США и Катара, готов отказаться от них из-за желания перейти в "Барселону". Остается неизвестным, рассчитывают ли каталонцы на его подписания.

Ранее сообщалось, что в возвращении Тьяго заинтересован "Милан".

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В статье: Тьяго Силва Барселона ПСЖ
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.03.2020 в 22:43
Молодой, перспективный.. как раз для Барсы:))
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